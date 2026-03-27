Нейросеть помогла таксистами в оформлении разрешений на работу в Подмосковье

Опубликовано 27 марта 2026, 21:49
Нейросеть помогла таксистами в оформлении разрешений на работу в ПодмосковьеБыло проверено более 57 тысяч заявлений
С сентября 2025 года на портале госуслуг Московской области за проверку документов для получения разрешения на такси отвечает искусственный интеллект (ИИ). Как сообщили в Мингосуправления региона, за полгода нейросеть помогла оформить более 57 тысяч заявлений.
Услуга доступна индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и самозанятым, зарегистрированным в Подмосковье. Искусственный интеллект распознает прикрепленные документы за несколько секунд и находит некорректные файлы. Это сократило количество отказов из-за неполного или ошибочного комплекта бумаг.
Кроме того, теперь по VIN-номеру автомобиля система автоматически получает сведения из реестра легковых такси региона. Онлайн-услуга по выдаче разрешений входит в число самых популярных для бизнеса на региональном портале, отметили в ведомстве.