Нейросеть поможет повысить урожайность на Кубани

По результатам двух лет тестирования на 17 сельхозполях система показала увеличение урожайности до 6,3%. Экономия удобрений достигла 24 кг на гектар, что в денежном выражении составило 1,86 млн рублей на тестовых территориях. В предстоящий третий год испытания расширят на сахарную свеклу, сою, подсолнечник и кукурузу.

Разработка создана совместно с компаниями «Прогресс Агро» и «Проф Агро». Дальнейшие планы включают расширение обучающей базы данных, адаптацию технологии для новых культур и регионов, а также создание комплексного ПО для управления агрооперациями.