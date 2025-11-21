Нейросеть поможет повысить урожайность на Кубани

Опубликовано 21 ноября 2025, 16:201 мин.
Нейросеть поможет повысить урожайность на КубаниРазработка проходит испытания
Специалисты Кубанского государственного аграрного университета представили нейросеть, оптимизирующую внесение удобрений в сельском хозяйстве. Разработка проходит трехлетние испытания на полях Краснодарского края перед возможным масштабированием в другие регионы.
По результатам двух лет тестирования на 17 сельхозполях система показала увеличение урожайности до 6,3%. Экономия удобрений достигла 24 кг на гектар, что в денежном выражении составило 1,86 млн рублей на тестовых территориях. В предстоящий третий год испытания расширят на сахарную свеклу, сою, подсолнечник и кукурузу.
Разработка создана совместно с компаниями «Прогресс Агро» и «Проф Агро». Дальнейшие планы включают расширение обучающей базы данных, адаптацию технологии для новых культур и регионов, а также создание комплексного ПО для управления агрооперациями.