Нейросеть проверила более 3 млн документов на портале госуслуг Подмосковья

При подаче онлайн-заявки пользователь прикрепляет необходимые документы, которые нейросеть мгновенно анализирует. Корректные файлы система отмечает автоматически, а проблемные — выделяет для замены. Это позволяет заявителям сразу исправлять ошибки, не дожидаясь ручной проверки.

Количество услуг, в которых применяется искусственный интеллект, выросло с 70 до 119 с момента запуска проекта. Также расширился перечень распознаваемых документов: с 250 до почти 300 видов.

По словам представителей правительства региона, такая система не только ускоряет получение услуг, но и снижает административную нагрузку на специалистов. Обработка заявлений происходит с меньшим количеством ошибок, что делает систему более удобной для жителей.