Нейросеть проверила более 3 млн документов на портале госуслуг Подмосковья

Опубликовано 02 сентября 2025, 23:051 мин.
Нейросеть проверила более 3 млн документов на портале госуслуг ПодмосковьяИскусственный интеллект ускорил обработку заявлений жителей
С июня текущего года искусственный интеллект (ИИ) обработал свыше 3 млн документов, прикрепленных к заявлениям на портале госуслуг Московской области. Эта система была внедрена для ускорения обработки обращений и сокращения времени оказания услуг.
При подаче онлайн-заявки пользователь прикрепляет необходимые документы, которые нейросеть мгновенно анализирует. Корректные файлы система отмечает автоматически, а проблемные — выделяет для замены. Это позволяет заявителям сразу исправлять ошибки, не дожидаясь ручной проверки.
Количество услуг, в которых применяется искусственный интеллект, выросло с 70 до 119 с момента запуска проекта. Также расширился перечень распознаваемых документов: с 250 до почти 300 видов.
По словам представителей правительства региона, такая система не только ускоряет получение услуг, но и снижает административную нагрузку на специалистов. Обработка заявлений происходит с меньшим количеством ошибок, что делает систему более удобной для жителей.