Нейросеть студентов МАИ решит проблему деформации многослойных печатных плат

Система разрабатывается под руководством старшего преподавателя МАИ Максима Коробкова и студента Алексея Степанова. Она использует обученную на специальных тест-купонах нейронную сеть, которая предсказывает возможные деформации и вносит соответствующие изменения в дизайн платы.

Эта технология направлена на сокращение времени и материальных затрат на производство многослойных плат, что особенно важно для производителей электроники и компаний, занимающихся разработкой и производством электронных компонентов.

Ожидается, что проект будет завершен к концу 2025 года, после чего технология будет готова к внедрению на предприятиях, специализирующихся на производстве электронной аппаратуры.