В России
Опубликовано 03 июля 2024, 11:15
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Нейросеть студентов МАИ решит проблему деформации многослойных печатных плат

Она будет анализировать данные о характеристиках материала
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что студенты вуза работают над новой нейросетью, способной предотвращать деформации в многослойных печатных платах. Новая система анализирует данные о характеристиках материала и технологическом процессе, автоматически корректируя проводящий рисунок для минимизации дефектов.
Нейросеть студентов МАИ решит проблему деформации многослойных печатных плат

© Ferra.ru

Система разрабатывается под руководством старшего преподавателя МАИ Максима Коробкова и студента Алексея Степанова. Она использует обученную на специальных тест-купонах нейронную сеть, которая предсказывает возможные деформации и вносит соответствующие изменения в дизайн платы.

Эта технология направлена на сокращение времени и материальных затрат на производство многослойных плат, что особенно важно для производителей электроники и компаний, занимающихся разработкой и производством электронных компонентов.

Ожидается, что проект будет завершен к концу 2025 года, после чего технология будет готова к внедрению на предприятиях, специализирующихся на производстве электронной аппаратуры.