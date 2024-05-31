Нейросеть улучшила качество школьных обедов в Подмосковье

Опубликовано 31 мая 2024, 17:08
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Нейросеть улучшила качество школьных обедов в ПодмосковьеС помощью фотографий
Благодаря использованию нейросети в Подмосковье удалось сократить количество жалоб от учащихся и их родителей на качество школьного питания почти на 10%. Нейросеть еженедельно анализирует фотографии завтраков, обедов и полдников в школьных столовых. Выявленные недочеты проверяются и, если подтверждаются, устраняются.
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Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что проект начал свою работу с началом учебного года и уже дал положительные результаты.
Сотрудники школ ежедневно фотографируют блюда, загружая снимки в специальное мобильное приложение. Нейросеть анализирует фотографии, распознает блюда и сравнивает их с утвержденным меню.
Точность искусственного интеллекта при проверке завтраков составляет 95%, полдников — 94%, обедов — 97%, отметила Надежда Куртяник.