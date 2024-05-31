Нейросеть улучшила качество школьных обедов в Подмосковье

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что проект начал свою работу с началом учебного года и уже дал положительные результаты.

Сотрудники школ ежедневно фотографируют блюда, загружая снимки в специальное мобильное приложение. Нейросеть анализирует фотографии, распознает блюда и сравнивает их с утвержденным меню.

Точность искусственного интеллекта при проверке завтраков составляет 95%, полдников — 94%, обедов — 97%, отметила Надежда Куртяник.