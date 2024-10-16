Нейросеть ускорит диагностику рака щитовидной железы в России

Специалисты создают первую в России базу данных с описанием доброкачественных и злокачественных новообразований щитовидной железы. Нейросеть, обученная на этой базе, способна находить опухоли, которые могут быть незаметны человеческому глазу. Это значительно облегчит работу патоморфологов, которым приходится анализировать тысячи препаратов за смену.

Благодаря новому методу, на анализ гистологических препаратов потребуется всего несколько минут, а общие сроки сокращаются до недели. Это особенно важно при диагностике рака, так как раннее обнаружение опухолей увеличивает шансы на успешное лечение.