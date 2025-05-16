В России
Опубликовано 16 мая 2025, 23:38
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Нейросеть выбрала лидеров ИИ в России на премии AI Awards 2025

Церемония прошла 15 мая
15 мая в Москве прошла церемония вручения премии AI Awards 2025, на которой победителей в 10 номинациях определяла нейросеть. Мероприятие собрало специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ), представителей бизнеса, науки и госструктур. Организатором выступила компания билайн Big Data & AI, медиахолдинг МАЕР стал генеральным партнёром.
Нейросеть выбрала лидеров ИИ в России на премии AI Awards 2025

© Ferra.ru

AI Awards проводится второй год подряд и в этот раз вышла за рамки обычной премии, превратившись в дискуссионную площадку по актуальным вопросам развития искусственного интеллекта в России. Участники обсуждали как существующие технологии, так и вызовы, связанные с их внедрением, включая подготовку кадров и обеспечение безопасности.

Победителями стали представители разных сфер. В образовании отметили Высшую школу экономики, в банковской отрасли — СберБанк, в промышленности — «Росатом». За личный вклад в развитие ИИ наградили Ивана Оселедца, руководителя Института искусственного интеллекта AIRI.

Рейтинг формировался на основе анализа 1,6 миллиона публикаций из СМИ и открытых источников. Обработка данных проводилась системой Brand Analytics, охватившей информацию по регионам, организациям и персоналиям.