Нейросеть выбрала лидеров ИИ в России на премии AI Awards 2025

AI Awards проводится второй год подряд и в этот раз вышла за рамки обычной премии, превратившись в дискуссионную площадку по актуальным вопросам развития искусственного интеллекта в России. Участники обсуждали как существующие технологии, так и вызовы, связанные с их внедрением, включая подготовку кадров и обеспечение безопасности.

Победителями стали представители разных сфер. В образовании отметили Высшую школу экономики, в банковской отрасли — СберБанк, в промышленности — «Росатом». За личный вклад в развитие ИИ наградили Ивана Оселедца, руководителя Института искусственного интеллекта AIRI.

Рейтинг формировался на основе анализа 1,6 миллиона публикаций из СМИ и открытых источников. Обработка данных проводилась системой Brand Analytics, охватившей информацию по регионам, организациям и персоналиям.