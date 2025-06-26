Нейросеть вычислила будущее в России по итогам трёх лет планов на ПМЭФ

Для анализа использовались продвинутые нейросетевые алгоритмы обработки естественного языка, которые позволили не только собрать часто повторяющиеся термины, но и выявить смысловые связи, контекст и эмоциональную окраску дискуссий. На основе этого сформировали облако слов, отражающее основные темы форума: технологии, будущее, искусственный интеллект, бизнес, цифровая сфера и другие.

Основной акцент эксперты и представители бизнеса и власти сделали на технологическом суверенитете — важности создания национальных платформ и больших языковых моделей, независимых от зарубежных решений. Это стало ключевым трендом, подчеркивающим стремление России развивать собственные ИИ-инфраструктуры.

Также была отмечена необходимость этических стандартов и прозрачности в работе алгоритмов. Специалисты призвали к разработке «паспортов происхождения» для контента и четких правил для разработчиков, чтобы избежать манипуляций и обеспечить контроль над искусственным интеллектом.

Внедрение ИИ в различные отрасли — от банковского дела и промышленности до здравоохранения и госуправления — происходит с сохранением роли человека как главного принятия решений. Главной задачей станет подготовка специалистов, способных связывать технологии с реальными нуждами бизнеса.

Эксперты также подчеркнули, что без развитой инфраструктуры — включая тестирование, финансирование и акселераторы — никакая модель ИИ не сможет работать эффективно. Компании все активнее используют low-code платформы и цифровые двойники, но для успешной цифровой трансформации требуется менять мышление и повышать цифровую зрелость.

Немаловажным стал и культурный аспект: ИИ должен обучаться на национальном языке и с учетом ментальности страны, чтобы создавать тексты и образы, понятные и близкие людям.

По итогам анализа было отмечено, что малые команды и стартапы в сфере ИИ могут стать драйверами настоящих инноваций, решая реальные задачи, а не просто используя зарубежные технологии.