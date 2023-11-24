Нейросетевая модель GigaChat от Сбера прошла ЕГЭ по обществознанию

Нейросетевая модель GigaChat от Сбера прошла ЕГЭ по обществознаниюНабрав проходной балл
Нейросетевая модель GigaChat от Сбера успешно справилась со всеми заданиями единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию, набрав 67 баллов. Это превышает минимальный балл для поступления в вуз (45 баллов) и средний балл по предмету в 2023 году (56,4 балла), пишет ТАСС ссылаясь на пресс-релиз банка.
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Денис Филиппов, вице-президент Сбера по цифровым поверхностям "Салют", подтвердил это в рамках конференции AI Journey, подчеркнув важность этого результат для развития и использования искусственного интеллекта.
Пресс-служба банка отметила, что для проверки знаний GigaChat использовались только актуальные тестовые задания 2024 года, обеспечивая отсутствие предварительного обучения модели. Ответы были проверены независимым экспертом НИУ ВШЭ и валидизированы экспертной комиссией Института образования ВШЭ, оценивая как фактологические, так и творческие аспекты заданий.