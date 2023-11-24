Нейросетевая модель GigaChat от Сбера прошла ЕГЭ по обществознанию

Денис Филиппов, вице-президент Сбера по цифровым поверхностям "Салют", подтвердил это в рамках конференции AI Journey, подчеркнув важность этого результат для развития и использования искусственного интеллекта.

Пресс-служба банка отметила, что для проверки знаний GigaChat использовались только актуальные тестовые задания 2024 года, обеспечивая отсутствие предварительного обучения модели. Ответы были проверены независимым экспертом НИУ ВШЭ и валидизированы экспертной комиссией Института образования ВШЭ, оценивая как фактологические, так и творческие аспекты заданий.