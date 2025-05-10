Нейросети делают работу и быт более эффективными, заявил эксперт

Исследования показывают, что сотрудники с ИИ на 33% продуктивнее в час. Нейросети берут на себя написание текстов, редактирование и генерацию контента. В быту голосовые помощники управляют устройствами «умного» дома: подбирают рецепты с учетом аллергий, заказывают продукты, запускают уборку и контролируют таймеры.

Искусственный интеллект также помогает в личных вопросах. Он анализирует предпочтения, рекомендует фильмы или музыку, следит за сном, питанием и физической активностью, напоминая о здоровых привычках. Отдельная функция — планирование дня: нейросети сортируют задачи по приоритету и срочности, освобождая пользователей от ручного составления расписания.

Кобозев отметил, что ИИ не заменит людей в обозримом будущем. Его цель — помогать, а не конкурировать с человеком. Однако эксперт предупредил: чрезмерное доверие технологиям может снизить самостоятельность в принятии решений и выполнении задач.