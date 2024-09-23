Нейросети обработали 13 миллионов медицинских исследований в Москве

Опубликовано 23 сентября 2024, 15:251 мин.
Нейросети обработали 13 миллионов медицинских исследований в МосквеИИ повышает точность диагностики заболеваний
В Москве нейросети помогли рентгенологам обработать более 13 миллионов лучевых исследований, включая МРТ, КТ и маммографию. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что технологии искусственного интеллекта (ИИ), внедренные в 2020 году, значительно улучшили процесс анализа медицинских изображений.
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С начала 2023 года ИИ-сервисы начали работать в рамках тарифов обязательного медицинского страхования, предоставляя второе мнение по маммографии и экспериментально определяя норму в флюорографии и рентгенографии грудной клетки. Эти технологии ускоряют обработку больших объемов данных и повышают точность диагностики, особенно на ранних стадиях заболеваний.
Искусственный интеллект способен выявлять признаки 38 различных заболеваний, а также обнаруживать до 10 патологий на одном изображении. Главный рентгенолог Москвы, Юрий Васильев, отметил, что такие решения помогают врачам выявлять заболевания на ранних стадиях и эффективно отслеживать динамику состояния пациентов.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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