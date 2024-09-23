Нейросети обработали 13 миллионов медицинских исследований в Москве

С начала 2023 года ИИ-сервисы начали работать в рамках тарифов обязательного медицинского страхования, предоставляя второе мнение по маммографии и экспериментально определяя норму в флюорографии и рентгенографии грудной клетки. Эти технологии ускоряют обработку больших объемов данных и повышают точность диагностики, особенно на ранних стадиях заболеваний.

Искусственный интеллект способен выявлять признаки 38 различных заболеваний, а также обнаруживать до 10 патологий на одном изображении. Главный рентгенолог Москвы, Юрий Васильев, отметил, что такие решения помогают врачам выявлять заболевания на ранних стадиях и эффективно отслеживать динамику состояния пациентов.