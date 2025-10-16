Нейросети Яндекса расшифровали архивы Карачаево-Черкесии для поиска предков

Опубликовано 16 октября 2025, 23:561 мин.
Нейросети Яндекса расшифровали архивы Карачаево-Черкесии для поиска предковСервис помогает жителям региона узнать историю своих семей
Яндекс добавил документы из Государственного архива Карачаево-Черкесской Республики в сервис «Поиск по архивам». С его помощью жители региона смогут находить сведения о предках, а историки — изучать события, влиявшие на жизнь Северного Кавказа.
Нейросети Яндекса уже обработали первые 4 тысячи страниц из метрических книг Михайло-Архангельской церкви станицы Усть-Джегутинской Баталпашинского отдела Кубанской области. Документы охватывают период с 1862 по 1913 год и теперь доступны для полнотекстового поиска. Работа по расшифровке архивов продолжается в сотрудничестве с Государственным архивом Карачаево-Черкесии.
Регион исторически населен многими народами: карачаевцами, черкесами, русскими, абазинами и ногайцами. Архив хранит записи о миграциях семей, переселениях, войнах и развитии сельского хозяйства и промышленности, что помогает лучше понять исторические процессы на Северном Кавказе.
