Нейросети Яндекса ускорили клинические исследования в 30 раз

Система автоматически читает и анализирует сотни страниц — от научных обоснований до таблиц с данными. Она определяет, соответствует ли заявка требованиям, выявляет ошибки и предлагает, как их исправить. Это значительно упрощает процесс подготовки документов, помогая врачам и фармкомпаниям быстрее двигаться к началу исследований. В итоге пациенты раньше получают доступ к новым методам лечения и препаратам.

Решение используют специалисты локального этического комитета, который оценивает безопасность и этичность каждого исследования. В год рассматривается до тысячи заявок, и более трети из них возвращаются на доработку. С помощью нейросети обратную связь теперь можно получить до следующего заседания комитета, не теряя месяца на ожидание.

Платформа работает в виде облачного сервиса от Yandex Cloud. Документы загружаются в систему, которая сама определяет их тип, извлекает нужные данные и проверяет их по критериям, разработанным экспертами центра. В большинстве случаев проверка происходит без участия человека. Это заметно сокращает время одобрения заявок — с нескольких месяцев до пары недель.