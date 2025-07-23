Ненецкий автономный округ и Сбербанк будут сотрудничать в образовании и медицине

В образовательной сфере планируется активное взаимодействие с онлайн-школой «Фоксфорд». Это позволит школьникам, особенно из отдалённых районов, пользоваться возможностями дистанционного обучения. Особое внимание уделяется подготовке к важным экзаменам — ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, «Фоксфорд» готов помогать педагогам Ненецкого округа в организации и улучшении учебного процесса.

В медицине партнерство будет основано на внедрении современных информационных технологий, которые активно развивает Сбербанк. Одним из решений станет комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП», предназначенный для помощи фельдшерам и медицинским работникам региона.

В округе много людей, страдающих от заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Планируется внедрение системы дистанционного мониторинга здоровья пациентов, которая позволит врачам своевременно отслеживать состояние больных и улучшать качество медицинской помощи. Также рассматриваются технологии для наблюдения за здоровьем детей, разработанные сервисом СберЗдоровье.