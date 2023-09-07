Неотвратимость наказания: новые алгоритмы камер скорости распознают даже засвеченные и смазанные номера

Предварительная классификация качества изображения значительно экономит вычислительные ресурсы и повышает точность работы всей системы видеонаблюдения. Кроссплатформенные модули могут устанавливаться на различные устройства и найдет применение как на дорогах общего пользования, так и на некоторых горнодобывающих объектах.

Для определения степени переэкспонирования предлагается использовать анализ гистограммы яркости, а для обнаружения как автомобилей, так и номерных знаков - известную нейронную сеть Yolo-V5. Алгоритм позволяет получить количественную оценку размытости и переэкспонирования, которая может быть использована для корректировки настроек камеры, улучшая качество последующих кадров.