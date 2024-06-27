Независимые разработчики создадут приложения для российского электромобиля Атом

Опубликовано 27 июня 2024, 15:32
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Независимые разработчики создадут приложения для российского электромобиля АтомКоторые будут проецироваться на лобовое стекло
Разработчики Атома совместно с академией творческих индустрий Меганом и арт-кластером Таврида запускают бесплатный образовательный проект для ИТ-специалистов. Участники создадут игровые приложения для цифрового маркетплейса Atomverse, доступного на борту электромобиля Атом.
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Проект «Креатон: игра для Атома» объединит разработчиков в команды, которые пройдут путь от идеи до готового приложения. Приложения будут проецироваться на лобовое стекло с помощью дисплея дополненной реальности (AR HUD) в режиме парковки, чтобы не отвлекать водителя.
Инструментом разработки станет Builder, конструктор приложений для AR HUD. Участники смогут использовать телеметрию, данные ADAS, навигацию и облачные данные Атома.
Лучшие приложения интегрируют в Atomverse, расширяя функционал электромобиля. Регистрация на проект открыта до 1 июля на сайте Таврида.АРТ. Участие бесплатное, но требует прохождения конкурсного отбора.