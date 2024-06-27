Независимые разработчики создадут приложения для российского электромобиля Атом

Проект «Креатон: игра для Атома» объединит разработчиков в команды, которые пройдут путь от идеи до готового приложения. Приложения будут проецироваться на лобовое стекло с помощью дисплея дополненной реальности (AR HUD) в режиме парковки, чтобы не отвлекать водителя.

Инструментом разработки станет Builder, конструктор приложений для AR HUD. Участники смогут использовать телеметрию, данные ADAS, навигацию и облачные данные Атома.

Лучшие приложения интегрируют в Atomverse, расширяя функционал электромобиля. Регистрация на проект открыта до 1 июля на сайте Таврида.АРТ. Участие бесплатное, но требует прохождения конкурсного отбора.