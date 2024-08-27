НИЦЭМ имени Гамалеи и КФУ объединят усилия в разработке новых вакцин

В пресс-службе университета сообщили, что на встрече обсуждались ключевые направления сотрудничества, включая создание терапевтических вакцин на основе неоантигенов для лечения онкологических заболеваний, усовершенствование вакцин против туберкулеза и разработка нового поколения антибактериальных препаратов. Гинцбург подчеркнул важность использования лабораторий и производственных мощностей КФУ для ускоренного внедрения новых разработок.

Ранее вопросы сотрудничества НИЦЭМ с научными центрами и университетами Татарстана обсуждались на встрече с главой республики Рустамом Миннихановым. Гинцбург высоко оценил научный потенциал Казанского университета и его вклад в медицину, отметив значительный опыт в проведении клинических испытаний.