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Опубликовано 27 августа 2024, 23:20
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НИЦЭМ имени Гамалеи и КФУ объединят усилия в разработке новых вакцин

Была проведена встреча
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург провел встречу с ректором Казанского федерального университета (КФУ) Ленаром Сафиным. Основное внимание было уделено вопросам совместной научной деятельности, в частности разработке новых вакцин
НИЦЭМ имени Гамалеи и КФУ объединят усилия в разработке новых вакцин

© Ferra.ru

В пресс-службе университета сообщили, что на встрече обсуждались ключевые направления сотрудничества, включая создание терапевтических вакцин на основе неоантигенов для лечения онкологических заболеваний, усовершенствование вакцин против туберкулеза и разработка нового поколения антибактериальных препаратов. Гинцбург подчеркнул важность использования лабораторий и производственных мощностей КФУ для ускоренного внедрения новых разработок.

Ранее вопросы сотрудничества НИЦЭМ с научными центрами и университетами Татарстана обсуждались на встрече с главой республики Рустамом Миннихановым. Гинцбург высоко оценил научный потенциал Казанского университета и его вклад в медицину, отметив значительный опыт в проведении клинических испытаний.