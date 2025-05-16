НИИ глазных болезней внедрит ИИ для диагностики заболеваний сетчатки

Опубликовано 16 мая 2025, 22:301 мин.
НИИ глазных болезней внедрит ИИ для диагностики заболеваний сетчаткиНовая технология позволит точнее выявлять и лечить заболевания
ФГБНУ «НИИГБ имени Краснова» готовится к запуску системы диагностики и мониторинга возрастных заболеваний сетчатки с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Эта технология базируется на большом объеме медицинских данных офтальмологического профиля.
По словам директора учреждения Юсефа Юсефа, разработка системы идет полным ходом и вскоре будет завершена. Она позволит ставить более точные диагнозы, что особенно важно при болезнях глаз, так как ошибки в диагностике могут привести к потере зрения. В основе проекта лежит обширная клиническая база, которая помогает обучать алгоритмы и улучшать качество диагностики.
Актуальность такой технологии обусловлена старением населения, которое повышает количество пациентов с возрастными офтальмологическими проблемами. Быстрое внедрение ИИ стало возможным благодаря тщательно собранным и обработанным научным данным, подготовленным специалистами института.