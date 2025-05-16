НИИ глазных болезней внедрит ИИ для диагностики заболеваний сетчатки

По словам директора учреждения Юсефа Юсефа, разработка системы идет полным ходом и вскоре будет завершена. Она позволит ставить более точные диагнозы, что особенно важно при болезнях глаз, так как ошибки в диагностике могут привести к потере зрения. В основе проекта лежит обширная клиническая база, которая помогает обучать алгоритмы и улучшать качество диагностики.

Актуальность такой технологии обусловлена старением населения, которое повышает количество пациентов с возрастными офтальмологическими проблемами. Быстрое внедрение ИИ стало возможным благодаря тщательно собранным и обработанным научным данным, подготовленным специалистами института.