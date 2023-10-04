Николаевскую ТЭЦ в Хабаровском крае полностью переведут на газ

Николаевскую ТЭЦ в Хабаровском крае полностью переведут на газВ 2026 году
В АО "Дальневосточная генерирующая компания", которая входит в "Русгидро", в беседе с ТАСС рассказали, что Николаевскую Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), что в Хабаровском крае, переведут полностью на газ в 2026 году, к этому же времени заменят мазутные котлы.
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"Сейчас на Николаевской ТЭЦ ведутся работы по газификации котлоагрегата №4, это пятый из шести котлов, переведенных на сжигание газового топлива. Мероприятия по последнему котлу начнутся в 2025 году, они длятся около года, с их завершением ТЭЦ станет полностью газифицированной.
В компании уточнили, что переход на природный газ "улучшает как экологические, так и экономические параметры работы".
Сейчас,на пятом котле проводят демонтаж старого оборудования. В 2024 году планируется ввод в эксплуатацию.