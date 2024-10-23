НИУ «МЭИ» разработал программный комплекс для теплотехники

Опубликовано 23 октября 2024, 18:111 мин.
НИУ «МЭИ» разработал программный комплекс для теплотехникиСистема SMath Studio ускоряет расчеты и повышает их точность
В Национальном исследовательском университете «МЭИ» сообщили, что ученые вуза совместно с партнерами представили новый программный комплекс (ПК) для теплотехнических расчетов — SMath Studio. Новый сертифицированный комплекс позволяет работать с теплофизическими величинами, а также проводить численную и символьную математику, строить графики и создавать анимации.
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По информации НИУ «МЭИ», использование SMath Studio значительно ускоряет процесс расчетов и снижает риск ошибок. Комплекс обеспечивает высокую «читабельность» расчетов и открыт для дальнейшего расширения. Все расчеты выполняются с учетом единиц измерения как в русском, так и в международном написании, что делает систему более универсальной.
Кроме того, в комплекте с SMath Studio был создан плагин WaterSteamPro, который позволяет работать с теплофизическими свойствами различных рабочих тел, используемых в тепловых электростанциях.