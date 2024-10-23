НИУ «МЭИ» разработал программный комплекс для теплотехники

По информации НИУ «МЭИ», использование SMath Studio значительно ускоряет процесс расчетов и снижает риск ошибок. Комплекс обеспечивает высокую «читабельность» расчетов и открыт для дальнейшего расширения. Все расчеты выполняются с учетом единиц измерения как в русском, так и в международном написании, что делает систему более универсальной.

Кроме того, в комплекте с SMath Studio был создан плагин WaterSteamPro, который позволяет работать с теплофизическими свойствами различных рабочих тел, используемых в тепловых электростанциях.