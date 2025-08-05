НИУ ВШЭ признали лучшим вузом России по подготовке кадров для ИИ

ВШЭ вошёл в новую высшую категорию А++, созданную в этом году. Традиционные лидеры — Университет ИТМО и МФТИ — сохранили позиции в группе А+. МГУ и СПбГУ остались в категории А. Среди быстроразвивающихся вузов отмечены Финансовый университет, РУДН, УрФУ и ННГУ им. Лобачевского.

Рейтинг составлен на основе анализа открытых данных и независимых исследований. В оценке участвовали более 150 работодателей, которые рассказали о востребованности выпускников, а также 12 тысяч студентов, поделившихся мнением о качестве образования.

Как отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, рейтинг помогает технологическим компаниям находить квалифицированных специалистов. Альянс объединяет представителей вузов и бизнеса для решения актуальных задач образования в условиях развития ИИ-технологий.