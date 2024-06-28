НИУ ВШЭ утвердил кодекс этики для использования ИИ в образовании

Опубликовано 28 июня 2024, 21:21
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НИУ ВШЭ утвердил кодекс этики для использования ИИ в образованииОн будет способствовать ответственному подходу
В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что вуз разработал и утвердил кодекс этики использования систем искусственного интеллекта (ИИ) для образовательного процесса в России. Документ стал первым в стране, устанавливающим этические принципы создания и применения ИИ, направленный на формирование ответственного подхода к его использованию.
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Кодекс предусматривает, что ИИ не должен заменять живое взаимодействие, а напротив, способствовать укреплению межличностного общения и совместной работы. Важным аспектом является обучение сотрудников и студентов принципам работы ИИ и его возможностям, что способствует эффективному применению технологий и критической оценке результатов, отметили в пресс-службе.
Декларация также предусматривает проверку результатов ИИ на достоверность и соответствие этическим нормам, а также обязательное указание использования ИИ в научных и образовательных проектах. Важным аспектом является защита персональных данных и интеллектуальной собственности при использовании ИИ в образовательной среде, добавили в пресс-службе НИУ ВШЭ.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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