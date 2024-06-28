НИУ ВШЭ утвердил кодекс этики для использования ИИ в образовании

Кодекс предусматривает, что ИИ не должен заменять живое взаимодействие, а напротив, способствовать укреплению межличностного общения и совместной работы. Важным аспектом является обучение сотрудников и студентов принципам работы ИИ и его возможностям, что способствует эффективному применению технологий и критической оценке результатов, отметили в пресс-службе.

Декларация также предусматривает проверку результатов ИИ на достоверность и соответствие этическим нормам, а также обязательное указание использования ИИ в научных и образовательных проектах. Важным аспектом является защита персональных данных и интеллектуальной собственности при использовании ИИ в образовательной среде, добавили в пресс-службе НИУ ВШЭ.