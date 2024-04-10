НИУ ВШЭ запустила проект по обучению преподавателей использованию ИИ

Проект организует бесплатные курсы для штатных преподавателей, а затем и для научных сотрудников и аспирантов университета. Обучение будет осуществляться экспертами факультета компьютерных наук.

Курсы разделены на четыре программы разного уровня сложности. Они включают в себя изучение основ ИИ, методов анализа данных, а также применение готовых инструментов на основе ИИ для создания учебных материалов и автоматизации процессов.

Каждый участник, завершивший обучение, получит удостоверение о повышении квалификации. Проект начнется с пилотной группы преподавателей, которые пройдут обучение в апреле — мае. Затем будет создан онлайн-курс на основе полученного опыта.