НИУ ВШЭ запустила проект по обучению преподавателей использованию ИИ

Опубликовано 10 апреля 2024, 16:31
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НИУ ВШЭ запустила проект по обучению преподавателей использованию ИИВ образовании и исследованиях
Высшая школа экономики (ВШЭ) представила новый проект по обучению преподавателей использованию искусственного интеллекта (ИИ). Курс позволит преподавателям освоить современные методы ИИ, узнать о его применении в образовании и исследованиях.
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Проект организует бесплатные курсы для штатных преподавателей, а затем и для научных сотрудников и аспирантов университета. Обучение будет осуществляться экспертами факультета компьютерных наук.
Курсы разделены на четыре программы разного уровня сложности. Они включают в себя изучение основ ИИ, методов анализа данных, а также применение готовых инструментов на основе ИИ для создания учебных материалов и автоматизации процессов.
Каждый участник, завершивший обучение, получит удостоверение о повышении квалификации. Проект начнется с пилотной группы преподавателей, которые пройдут обучение в апреле — мае. Затем будет создан онлайн-курс на основе полученного опыта.