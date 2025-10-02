Нижегородские инженеры создали устойчивую ледорезную машину

Проблема традиционных машин заключалась в постоянном уходе с курса из-за однонаправленного вращения режущего инструмента. Нижегородские инженеры предложили новое решение — два цилиндра, вращающихся навстречу друг другу. Возникающие силы сопротивления взаимно компенсируются, что позволяет технике сохранять заданное направление движения.

Конструкция оснащена винтовыми ребордами с резцами, которые не только эффективно разрушают лед, но и отводят образующуюся стружку вниз. Это предотвращает быстрое замерзание проделанного канала и обеспечивает непрерывность рабочих операций.

Ученые также разработали математическую модель, учитывающую неравномерность температуры по толщине ледяного покрова. Это позволяет машине сохранять стабильность при работе со льдом разной толщины и структуры.

Разработка особенно актуальна для освоения месторождений в северных регионах России.