В России
Опубликовано 02 октября 2025, 13:54
1 мин.

Нижегородские инженеры создали устойчивую ледорезную машину

Разработка упростит прокладку коммуникаций в северных регионах
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) разработали новую ледорезную машину, обладающую повышенной курсовой устойчивостью. Эта технология предназначена для создания каналов во льду при прокладке трубопроводов и кабелей в северных регионах.
Нижегородские инженеры создали устойчивую ледорезную машину

© Ferra.ru

Проблема традиционных машин заключалась в постоянном уходе с курса из-за однонаправленного вращения режущего инструмента. Нижегородские инженеры предложили новое решение — два цилиндра, вращающихся навстречу друг другу. Возникающие силы сопротивления взаимно компенсируются, что позволяет технике сохранять заданное направление движения.

Конструкция оснащена винтовыми ребордами с резцами, которые не только эффективно разрушают лед, но и отводят образующуюся стружку вниз. Это предотвращает быстрое замерзание проделанного канала и обеспечивает непрерывность рабочих операций.

Ученые также разработали математическую модель, учитывающую неравномерность температуры по толщине ледяного покрова. Это позволяет машине сохранять стабильность при работе со льдом разной толщины и структуры.

Разработка особенно актуальна для освоения месторождений в северных регионах России.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#разработка