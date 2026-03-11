Нижегородские ученые нашли способ восстанавливать мозг водородом

При травме мозга часто возникает окислительный стресс, который разрушает ткани. Авторы исследования выяснили, что водород благодаря своим антиоксидантным свойствам нейтрализует этот процесс. Он корректирует кровоток и доставку кислорода, защищая эритроциты. В итоге у пострадавших улучшаются двигательные функции и когнитивные способности.

Эффективность метода уже подтвердили опыты на животных с травмами средней и легкой степени тяжести. Ученые отмечают, что водород удобен для терапии: он нетоксичен и безопасен в любых дозах.