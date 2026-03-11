Нижегородские ученые нашли способ восстанавливать мозг водородом

Опубликовано 11 марта 2026, 21:061 мин.
Нижегородские ученые нашли способ восстанавливать мозг водородомНовый метод поможет при травмах и кислородном голодании
Ученые Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского предложили использовать молекулярный водород для лечения последствий черепно-мозговых травм. Как рассказали в пресс-службе вуза, это вещество помогает бороться с повреждением клеток, вызванным нехваткой кислорода.
При травме мозга часто возникает окислительный стресс, который разрушает ткани. Авторы исследования выяснили, что водород благодаря своим антиоксидантным свойствам нейтрализует этот процесс. Он корректирует кровоток и доставку кислорода, защищая эритроциты. В итоге у пострадавших улучшаются двигательные функции и когнитивные способности.
Эффективность метода уже подтвердили опыты на животных с травмами средней и легкой степени тяжести. Ученые отмечают, что водород удобен для терапии: он нетоксичен и безопасен в любых дозах.