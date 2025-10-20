Нижегородские ученые научили ИИ определять тип опухоли мозга

Новый инструмент проводит диагностику на основе анализа активности 13 ключевых генов, связанных с основными подтипами глиом. В отличие от традиционных методов, которые иногда дают противоречивые результаты, система оценивает опухоль с помощью транскриптомного анализа. Этот подход показывает, какие гены «включены» или «выключены» у конкретного пациента.

Главным преимуществом системы является ее «объяснимость»: врачи видят, как именно работа генов повлияла на выводы ИИ, и могут их перепроверить.

На текущем этапе разработка предназначена в первую очередь для применения в научных лабораториях. В перспективе на ее основе планируется создать клинические тест-системы.