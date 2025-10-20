В России
Нижегородские ученые научили ИИ определять тип опухоли мозга

Новая система анализирует активность генов для диагностики
Ученые Нижегородского государственного университета создали систему искусственного интеллекта (ИИ) для классификации опухолей головного мозга. Разработка поможет определять конкретный тип глиомы — одного из самых агрессивных видов новообразований.
Новый инструмент проводит диагностику на основе анализа активности 13 ключевых генов, связанных с основными подтипами глиом. В отличие от традиционных методов, которые иногда дают противоречивые результаты, система оценивает опухоль с помощью транскриптомного анализа. Этот подход показывает, какие гены «включены» или «выключены» у конкретного пациента.

Главным преимуществом системы является ее «объяснимость»: врачи видят, как именно работа генов повлияла на выводы ИИ, и могут их перепроверить.

На текущем этапе разработка предназначена в первую очередь для применения в научных лабораториях. В перспективе на ее основе планируется создать клинические тест-системы.

