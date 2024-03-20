Нижегородские ученые разработали модель для улучшения плазменных технологий

Эти нити, или тонкие нити плазмы, играют ключевую роль в плазменной химии, используемой для создания различных веществ, таких как азотные удобрения и углеродные нанотрубки.

Исследователи выяснили, что минимальная мощность микроволнового излучения, необходимая для формирования таких нитей, составляет примерно 800−1000 Ватт, что соответствует мощности обычной микроволновой печи. Новая модель также позволяет более эффективно использовать энергию и повышать температуру газа до 6000−7000 Кельвинов, что важно для проведения плазменных реакций.

Руководитель проекта, Сергей Синцов, отметил, что полученные результаты могут быть основой для создания новых систем плазменной химии высокого давления. Дальнейшие планы включают модификацию модели и создание оптимизированных установок для практического применения в современной промышленности.