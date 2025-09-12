В России
Опубликовано 12 сентября 2025, 19:57
Нижегородские ученые создали блок для предсказания поломок станков

Устройство анализирует вибрации
В Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Нижегородского государственного технического университета разработали инновационный инструментальный токарный блок со встроенной системой диагностики. Устройство способно предсказывать возможные поломки промышленного оборудования за счет анализа вибраций.
Блок оснащен миниатюрным трехосевым акселерометром, который регистрирует малейшие вибрации по трем взаимно перпендикулярным осям. Встроенный процессор анализирует данные в реальном времени, вычисляя виброскорость, виброперемещение и амплитудные значения.

Разработка передает информацию через беспроводные интерфейсы — Wi-Fi, радиоканал или протоколы интернета вещей. Это позволяет инженерам удаленно мониторить состояние оборудования без необходимости приближаться к работающему станку.

Система действует как кардиограф для токарного станка, выявляя неполадки на ранних стадиях. Это позволяет предприятиям переходить от планового ремонта к предиктивному обслуживанию, выполняя работы только при фактической необходимости.

