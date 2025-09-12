Нижегородские ученые создали блок для предсказания поломок станков

Блок оснащен миниатюрным трехосевым акселерометром, который регистрирует малейшие вибрации по трем взаимно перпендикулярным осям. Встроенный процессор анализирует данные в реальном времени, вычисляя виброскорость, виброперемещение и амплитудные значения.

Разработка передает информацию через беспроводные интерфейсы — Wi-Fi, радиоканал или протоколы интернета вещей. Это позволяет инженерам удаленно мониторить состояние оборудования без необходимости приближаться к работающему станку.

Система действует как кардиограф для токарного станка, выявляя неполадки на ранних стадиях. Это позволяет предприятиям переходить от планового ремонта к предиктивному обслуживанию, выполняя работы только при фактической необходимости.