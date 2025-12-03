Нижегородские ученые создали ИИ для анализа ЭЭГ при эпилепсии

Одной из ключевых задач является анализ нейросигналов во второй фазе сна, где регистрируются «сонные веретена». Эти ритмы служат биомаркерами когнитивных процессов, а их изменения могут указывать на нарушения при эпилепсии. Врачам сложно вручную анализировать многочасовые записи ЭЭГ, поэтому ученые работают над автоматизацией этого процесса.

Разработанный метод позволяет детально описать и оценить изменения характеристик сонных веретен. Данные для обучения ИИ и выводы прототипа были проверены врачами из Москвы и Нижнего Новгорода. Сейчас исследователи продолжают сбор информации для дальнейшего обучения моделей и повышения точности их работы.