Нижегородские ученые создали ИИ для анализа ЭЭГ при эпилепсии

Опубликовано 03 декабря 2025, 23:021 мин.
Нижегородские ученые создали ИИ для анализа ЭЭГ при эпилепсииСистема автоматически выявляет изменения в ритмах мозга во сне
В пресс-службе Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) сообщили, что ученые вуза разработали систему искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического анализа электроэнцефалограмм (ЭЭГ). Разработка предназначена для помощи в диагностике и прогнозировании течения эпилепсии.
Одной из ключевых задач является анализ нейросигналов во второй фазе сна, где регистрируются «сонные веретена». Эти ритмы служат биомаркерами когнитивных процессов, а их изменения могут указывать на нарушения при эпилепсии. Врачам сложно вручную анализировать многочасовые записи ЭЭГ, поэтому ученые работают над автоматизацией этого процесса.
Разработанный метод позволяет детально описать и оценить изменения характеристик сонных веретен. Данные для обучения ИИ и выводы прототипа были проверены врачами из Москвы и Нижнего Новгорода. Сейчас исследователи продолжают сбор информации для дальнейшего обучения моделей и повышения точности их работы.