Нижегородские ученые запатентовали 3D-печать металлом с ИИ

Как пояснили в Минобрнауки, новая система анализирует в реальном времени силу тока, напряжение и акустические сигналы во время печати. Специальная нейронная сеть BiLSTM обрабатывает эти данные, определяя стабильность процесса с точностью 91% и прогнозируя его развитие на 0,1 секунды вперед.

Руководитель научной группы Дмитрий Шатагин отметил, что технология существенно повышает надежность изделий по сравнению с традиционными методами аддитивного производства. Разработка особенно востребована в отраслях, где критически важна точность изготовления металлических деталей.

Уникальность решения заключается в комплексном анализе «энерго-акустического сигнала» с применением методов нелинейной динамики. Это позволяет своевременно выявлять и предотвращать возможные дефекты еще на этапе производства.