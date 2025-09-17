Нижегородские учёные открыли новые механизмы развития эпилепсии

Ранее считалось, что приступы вызываются исключительно сбоем в работе нейронов. Однако компьютерное моделирование доказало, что астроциты, реагируя на нейронный сбой, выделяют специальное вещество, которое способно остановить приступ.

Открытие позволяет разработать принципиально новые методы лечения. Терапия может быть направлена на усиление защитной функции астроцитов как естественных регуляторов судорог. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность этого междисциплинарного проекта.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева сообщила, что на основе исследования могут быть созданы лекарства нового класса. Это дает надежду миллионам людей с диагнозом эпилепсия на более эффективное лечение.