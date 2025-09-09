Нижегородские учёные создали самоочищающийся гидроциклон

Ключевое преимущество разработки — способность автоматически устранять засоры без затрат внешней энергии. Это достигается за счёт оригинальной конструкции: специальная пластина, установленная в зоне действия давления струи, реагирует на изменения потока и предотвращает забивание пескового патрубка.

Проблема засорения является одной из самых распространённых при эксплуатации гидроциклонов. Новая система исключает необходимость постоянного контроля оператора или подключения дополнительных источников энергии, что повышает надёжность оборудования и снижает эксплуатационные расходы.