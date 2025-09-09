Нижегородские учёные создали самоочищающийся гидроциклон

Опубликовано 09 сентября 2025, 22:381 мин.
Нижегородские учёные создали самоочищающийся гидроциклонУстройство работает без внешних источников энергии
В Минобрнауки РФ сообщили, что учёные Нижегородского государственного технического университета получили патент на новую разработку — гидроциклон с системой самоочистки. Это устройство предназначено для очистки сточных вод и разделения суспензий, широко применяющихся в химической, пищевой и других отраслях промышленности.
© Ferra.ru
Ключевое преимущество разработки — способность автоматически устранять засоры без затрат внешней энергии. Это достигается за счёт оригинальной конструкции: специальная пластина, установленная в зоне действия давления струи, реагирует на изменения потока и предотвращает забивание пескового патрубка.
Проблема засорения является одной из самых распространённых при эксплуатации гидроциклонов. Новая система исключает необходимость постоянного контроля оператора или подключения дополнительных источников энергии, что повышает надёжность оборудования и снижает эксплуатационные расходы.