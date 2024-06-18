Нижегородский университет создал центр для биологизации сельского хозяйства

Центр будет заниматься аналитикой и консультированием агропредприятий по вопросам использования биопрепаратов, которые являются экологически безопасной альтернативой минеральным удобрениям и пестицидам. Неправильное применение традиционных химикатов часто приводит к загрязнению почвы и продукции, в то время как отечественные биопрепараты могут существенно улучшить ситуацию.

Ключевыми задачами нового центра станут мониторинг применения биопрепаратов, лабораторное сопровождение и анализ опыта биологизации агротехнологий в регионе.

Центр создан при партнерстве с ООО «Иннагро» и филиалом ФГБУ «Россельхозцентр».