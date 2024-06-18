Нижегородский университет создал центр для биологизации сельского хозяйства

Опубликовано 18 июня 2024, 12:44
1 мин.
Нижегородский университет создал центр для биологизации сельского хозяйстваОн получил инвестирование
На базе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) создан Центр биологизации агропромышленного комплекса. Проект, поддержанный Нижегородским научно-образовательным центром (НОЦ), нацелен на продвижение применения биопрепаратов в сельском хозяйстве и получил инвестиции в размере 18 млн рублей.
© Ferra.ru
Центр будет заниматься аналитикой и консультированием агропредприятий по вопросам использования биопрепаратов, которые являются экологически безопасной альтернативой минеральным удобрениям и пестицидам. Неправильное применение традиционных химикатов часто приводит к загрязнению почвы и продукции, в то время как отечественные биопрепараты могут существенно улучшить ситуацию.
Ключевыми задачами нового центра станут мониторинг применения биопрепаратов, лабораторное сопровождение и анализ опыта биологизации агротехнологий в регионе.
Центр создан при партнерстве с ООО «Иннагро» и филиалом ФГБУ «Россельхозцентр».