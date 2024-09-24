Нижегородский университет запустит образовательную программу по микрочипам

Программа, рассчитанная на четыре года, будет охватывать такие дисциплины, как основы виртуальных машин, схемотехника и информационная безопасность для разработчиков. Поляков подчеркнул, что данная дисциплина имеет высокий престиж.

Помимо центра микроэлектроники, в кампусе будут работать центры информационной безопасности и искусственного интеллекта, для которых уже разработаны образовательные программы. На эти направления зачислено более 50 студентов.

Егор Поляков отметил, что в сфере подготовки IT-специалистов существует дефицит практических навыков у выпускников. Нижегородский кампус активно сотрудничает с более чем 40 партнерами, стремясь обеспечить нижегородцев качественным образованием в высокотехнологичных областях.