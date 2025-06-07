Нижний Новгород начал предоставлять госуслуги в МФЦ по биометрии

Сервис под названием «Мигом» работает на базе Единой биометрической системы. На текущий момент технология доступна в двух многофункциональных центрах города, но в ближайшее время ее планируют расширить и на другие отделения региона.

Нижегородская область стала уже четвертым регионом, где реализована эта система. Ранее подобный подход появился в МФЦ Ленинградской, Липецкой и Челябинской областей. В целом в проекте участвуют свыше 30 центров «Мои документы», а необходимым оборудованием для распознавания личности оснащены более 300 рабочих мест.

Чтобы воспользоваться новой системой, жителю региона нужно пройти регистрацию биометрии в одном из банков. После этого при визите в МФЦ достаточно просто посмотреть в специальный терминал. Система автоматически распознает пользователя и подготовит заявление для получения нужной услуги.