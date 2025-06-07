В России
Опубликовано 07 июня 2025, 14:06
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Нижний Новгород начал предоставлять госуслуги в МФЦ по биометрии

Теперь документы не нужны — достаточно взгляда в терминал
В Нижнем Новгороде внедрили биометрическую систему обслуживания в МФЦ. Теперь для получения государственных услуг гражданам не нужно предъявлять паспорт — достаточно подтвердить личность с помощью биометрии.
Нижний Новгород начал предоставлять госуслуги в МФЦ по биометрии

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Сервис под названием «Мигом» работает на базе Единой биометрической системы. На текущий момент технология доступна в двух многофункциональных центрах города, но в ближайшее время ее планируют расширить и на другие отделения региона.

Нижегородская область стала уже четвертым регионом, где реализована эта система. Ранее подобный подход появился в МФЦ Ленинградской, Липецкой и Челябинской областей. В целом в проекте участвуют свыше 30 центров «Мои документы», а необходимым оборудованием для распознавания личности оснащены более 300 рабочих мест.

Чтобы воспользоваться новой системой, жителю региона нужно пройти регистрацию биометрии в одном из банков. После этого при визите в МФЦ достаточно просто посмотреть в специальный терминал. Система автоматически распознает пользователя и подготовит заявление для получения нужной услуги.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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