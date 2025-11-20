ННГУ запустит спутник для сельского хозяйства в декабре

Спутник оснащен двумя спектральными камерами: мультиспектральной и гиперспектральной, разработанной в Самарском государственном университете. Эти приборы позволят проводить съемку земной поверхности с высоким разрешением.

Полученные данные будут обрабатываться с помощью искусственного интеллекта в программно-аппаратном комплексе ННГУ. Анализ снимков поможет решать задачи рационального землепользования и повышения эффективности сельского хозяйства.

К работе с информацией со спутника планируется привлекать студентов университета. Это позволит будущим специалистам приобретать практический опыт в области анализа космической съемки и принятия управленческих решений. Аппарат создан на платформе «Геоскан 16U» компанией «Геоскан».