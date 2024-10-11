Норильск сократил выбросы вредных веществ на 221 тыс. тонн

Снижение выбросов стало возможным благодаря запуску первой линии «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе, который является частью экологической инициативы компании «Норильский никель». Несмотря на возможные задержки со стороны правительства РФ, первый этап проекта был успешно реализован в октябре 2023 года, а запуск второй линии запланирован на осень 2024 года.

В рамках комплексного плана «Норникель» намерен снизить выбросы на 900 тыс. тонн по сравнению с уровнем 2017 года. Эффективность работы первой линии программы составляет 99,6%.