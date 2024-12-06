Норильск выйдет из рейтинга самых загрязненных городов к 2026 году

Опубликовано 06 декабря 2024, 23:411 мин.
Норильск выйдет из рейтинга самых загрязненных городов к 2026 годуПосле утилизации выбросов серы
Вице-президент по экологии и промышленной безопасности компании «Норникель» Станислав Селезнев сообщил, что Норильск планирует выйти из списка самых грязных городов мира к 2026 году благодаря проекту по утилизации выбросов серы на Надеждинском металлургическом заводе.
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По его словам, после того как в 2026 году на заводе завершится проект по утилизации диоксида серы, уровень загрязнения воздуха значительно снизится. До конца 2024 году на заводе планируется утилизировать 377 тыс. тонн серы, а в 2025 году этот объем удвоится, когда комплекс выйдет на полную мощность.
Селезнев выразил уверенность, что Норильск в будущем может превратиться в один из экологически чистых городов региона, и к 2027 году он попадет в рейтинг курортов Красноярского края.