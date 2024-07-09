В России
Опубликовано 09 июля 2024, 19:20
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«Норильский никель» внедрил ИИ практически на всех производственных участках

Это только первый шаг
На Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» директор центра развития цифровых технологий компании «Норильский никель» Алексей Тестин сообщил о широком внедрении решений на базе искусственного интеллекта на производственных участках.
«Норильский никель» внедрил ИИ практически на всех производственных участках

© Ferra.ru

По словам Тестина, компания успешно интегрирует решения машинного обучения и компьютерного зрения, автоматизируя основные технологические процессы. Эти технологии уже работают в автоматическом режиме на ключевых агрегатах производства.

Он отметил, что текущее внедрение искусственного интеллекта — это лишь первый шаг в развитии новых технологий в компании. Постепенно вводятся дополнительные датчики и камеры для сбора большего объема данных, что позволяет создавать более масштабные и эффективные решения.

Внедрение искусственного интеллекта не только увеличивает экономический эффект компании, но и способствует её технологической независимости. Согласно Тестину, эти решения уже показали себя на практике, внесши значительный вклад в общий EBITDA компании.