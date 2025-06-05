«Норникель» и «Яндекс» расширят цифровое сотрудничество

В рамках сотрудничества будет вестись работа по облачным платформам, анализу больших данных, машинному обучению, защите информации, офисным приложениям, хостингу сайтов и технологиям для управления персоналом. Такое соглашение было подписано на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в 2025 году.

«Норникель» уже применяет и тестирует технологии «Яндекса» в нескольких проектах. Среди них — создание продуктов индустриальных центров компетенций в облаке, пилотирование искусственного интеллекта для производственных нужд и перевод части своих систем на облачную инфраструктуру.

Главные задачи сотрудничества — выработать безопасные методы внедрения облачных сервисов и ИИ, обеспечить эффективную обработку данных и развитие сервисов для совместной работы.