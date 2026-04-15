Опубликовано 15 апреля 2026, 16:55
«Норникель» открыл первую в мире лабораторию по палладию

Центр будет создавать материалы для энергетики и микроэлектроники
В Москве начала работу первая и единственная в мире специализированная лаборатория, посвященная разработке материалов на основе палладия. Ее открыла компания «Норникель», крупнейший мировой производитель палладия с долей более 40%. Вице-президент по инновациям Виталий Бусько пояснил, что лаборатория оснащена всем необходимым для полного цикла создания продукта: от синтеза и анализа до испытаний, пишет ТАСС.
Ученые будут работать над сплавами катализаторов и функциональными материалами. Оборудование позволяет проводить инструментальную аналитику и обучать модели искусственного интеллекта для новых неорганических сплавов. Директор Центра палладиевых технологий «Норникеля"Дмитрий Изотов добавил, что в портфеле проекты для стекольной промышленности, нефтехимии, солнечной и водородной энергетики, микроэлектроники и электротранспорта.

Палладий ценится за каталитические свойства, водородную проницаемость и высокую чувствительность. Он перспективен для очистки водорода, химического синтеза и экологичных процессов. Компания планирует создать 100 различных материалов для 100 отраслей. Лаборатория также будет анализировать разработки партнеров, чтобы ускорить производство.