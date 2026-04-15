«Норникель» открыл первую в мире лабораторию по палладию

Ученые будут работать над сплавами катализаторов и функциональными материалами. Оборудование позволяет проводить инструментальную аналитику и обучать модели искусственного интеллекта для новых неорганических сплавов. Директор Центра палладиевых технологий «Норникеля"Дмитрий Изотов добавил, что в портфеле проекты для стекольной промышленности, нефтехимии, солнечной и водородной энергетики, микроэлектроники и электротранспорта.

Палладий ценится за каталитические свойства, водородную проницаемость и высокую чувствительность. Он перспективен для очистки водорода, химического синтеза и экологичных процессов. Компания планирует создать 100 различных материалов для 100 отраслей. Лаборатория также будет анализировать разработки партнеров, чтобы ускорить производство.