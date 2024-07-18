«Норникель» протестирует отечественное ПО для горной добычи

Сейчас через свое дочернее предприятие «Норсофт» «Норникель» ведет разработку трех цифровых продуктов совместно с компаниями-партнёрами «Рексофт» и «Атоллис». Эти решения будут первыми внедренными в рамках Индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных цифровых продуктов, отметил Парасына.

Инвестиции в проекты ИЦК в секторах металлургии и экологии составят около 4,5 миллиарда рублей. Парасына выразил уверенность в успешной реализации благодаря государственной поддержке в виде налоговых льгот и компенсаций, которые стимулируют разработчиков и компании к выбору отечественных технологий.