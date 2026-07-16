«Норникель» сообщил о перевыполнении обязательств по проекту «Чистый воздух»

Также руководитель компании рассказал о реализации «серной программы». Он отметил, что предприятие практически завершило этот этап работ и одновременно снижает зависимость от зарубежных технологий, сотрудничество с которыми стало затруднительным.

По словам Потанина, дальнейшее выполнение программы планируется обеспечить преимущественно за счет российских разработок. Если потребуется внешнее сотрудничество, компания намерена взаимодействовать с партнерами из дружественных государств.