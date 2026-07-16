Опубликовано 16 июля 2026, 00:251 мин.
«Норникель» сообщил о перевыполнении обязательств по проекту «Чистый воздух»Компания рассчитывает на российские технологии
Глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что компания перевыполняет обязательства, взятые в рамках федерального проекта «Чистый воздух». По его словам, в прошлом году показатель был превышен в 1,5 раза, а в текущем году — уже в 2 раза.
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Также руководитель компании рассказал о реализации «серной программы». Он отметил, что предприятие практически завершило этот этап работ и одновременно снижает зависимость от зарубежных технологий, сотрудничество с которыми стало затруднительным.
По словам Потанина, дальнейшее выполнение программы планируется обеспечить преимущественно за счет российских разработок. Если потребуется внешнее сотрудничество, компания намерена взаимодействовать с партнерами из дружественных государств.