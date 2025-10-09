«Норникель» создал первые в России полупрозрачные солнечные панели

Опубликовано 09 октября 2025, 19:521 мин.
«Норникель» создал первые в России полупрозрачные солнечные панелиРазработка интегрируется в фасады и крыши зданий
Специалисты Центра палладиевых технологий «Норникеля» и Лаборатории перспективной солнечной энергетики МИСИС создали прототипы полупрозрачных солнечных панелей. Конструкция предназначена для интеграции в фасады и крыши зданий вместо обычных стеклопакетов.
Новые панели выполняют одновременно несколько функций. Они пропускают дневной свет, защищают помещения от перегрева и вырабатывают электроэнергию. Мощность генерации составляет до 150 Вт с каждого квадратного метра поверхности.
Технология основана на использовании ультратонких полупроводниковых пленок и многослойных прозрачных электродов. Для повышения долговечности конструкции электроды покрывают нанослоем палладия, который защищает элементы от окисления без значительного увеличения себестоимости.
Как отмечают разработчики, это открывает новое направление применения палладия на стыке энергетики и архитектуры. В ближайшее время панели ожидают испытания на долговечность и надежность.