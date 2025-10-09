«Норникель» создал первые в России полупрозрачные солнечные панели

Новые панели выполняют одновременно несколько функций. Они пропускают дневной свет, защищают помещения от перегрева и вырабатывают электроэнергию. Мощность генерации составляет до 150 Вт с каждого квадратного метра поверхности.

Технология основана на использовании ультратонких полупроводниковых пленок и многослойных прозрачных электродов. Для повышения долговечности конструкции электроды покрывают нанослоем палладия, который защищает элементы от окисления без значительного увеличения себестоимости.

Как отмечают разработчики, это открывает новое направление применения палладия на стыке энергетики и архитектуры. В ближайшее время панели ожидают испытания на долговечность и надежность.