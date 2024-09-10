Норникель создаст новые катализаторы для производства водорода

Вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько сообщил, что компания также создала разделительные мембраны из сплава палладия и ванадия. Эти мембраны позволяют получать на 30−50% больше сверхчистого водорода при тех же затратах энергии и времени.

Кроме того, «Норникель» разработал катализаторы для водородно-воздушных топливных элементов, которые в два раза эффективнее по сравнению с аналогами на рынке. В настоящее время эти катализаторы проходят испытания в Китае после успешных лабораторных тестов в России, отметил Бусько.