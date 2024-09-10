Норникель создаст новые катализаторы для производства водорода

Опубликовано 10 сентября 2024, 18:151 мин.
Норникель создаст новые катализаторы для производства водородаНа основе палладия
«Норникель» приступил к разработке катализаторов на основе палладия для PEM-электролизеров, используемых в производстве «зеленого» водорода. Эти катализаторы обеспечивают в три раза большую активность по сравнению с существующими аналогами и оказываются дешевле благодаря замещению дорогостоящего иридия.
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Вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько сообщил, что компания также создала разделительные мембраны из сплава палладия и ванадия. Эти мембраны позволяют получать на 30−50% больше сверхчистого водорода при тех же затратах энергии и времени.
Кроме того, «Норникель» разработал катализаторы для водородно-воздушных топливных элементов, которые в два раза эффективнее по сравнению с аналогами на рынке. В настоящее время эти катализаторы проходят испытания в Китае после успешных лабораторных тестов в России, отметил Бусько.