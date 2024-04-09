«Норникель» вложит 1,5 млрд рублей в цифровизацию безопасности

В рамках программы планируется создание информационных систем, которые будут выявлять возможные нарушения деятельности персонала и контрагентов в реальном времени, а также внедрение новых средств мониторинга для обеспечения защиты объектов. Кроме того, будет создана система аналитического центра безопасности и автоматизирован процесс проверки контрагентов и кандидатов при приеме на работу.

Директор департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования «Норникеля» Алексей Малинский подчеркнул, что цифровизация систем безопасности поможет компании эффективнее справляться с новыми рисками и угрозами. Планируется, что эти инвестиции помогут улучшить общую безопасность предприятий и повысить эффективность контроля за процессами на объектах.