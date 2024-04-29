Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 29 апреля 2024, 11:59
1 мин.

Норникель вложит $ 100 млн в «зеленые» технологии на основе палладия

До 2030 года
В Норникеле сообщили о планах инвестировать около $ 100 млн до конца 2030 года в разработку инновационных способов применения палладия для защиты окружающей среды.
Норникель вложит $ 100 млн в «зеленые» технологии на основе палладия

© Ferra.ru

Основным направлением инвестиций станет разработка катализаторов на основе палладия для водородной энергетики. Эти катализаторы позволят повысить эффективность производства водорода, делая его более доступным и экологичным видом топлива, отметили в Норникеле.

Палладий также может быть использован в солнечной энергетике в качестве фотоэлемента. Халькогенид палладия — материал, из которого производят такие фотоэлементы, обладает высокой эффективностью и может стать альтернативой традиционным кремниевым фотоэлементам.

Помимо водородной и солнечной энергетики, палладий может быть использован для очистки воды. Палладиевые катализаторы позволяют удалять из воды различные загрязнители, делая ее более чистой и безопасной для людей, добавили в Норникеле.

Источник:Норникель
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#экология
,
#природа
,
#разработка