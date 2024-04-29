Норникель вложит $ 100 млн в «зеленые» технологии на основе палладия

Основным направлением инвестиций станет разработка катализаторов на основе палладия для водородной энергетики. Эти катализаторы позволят повысить эффективность производства водорода, делая его более доступным и экологичным видом топлива, отметили в Норникеле.

Палладий также может быть использован в солнечной энергетике в качестве фотоэлемента. Халькогенид палладия — материал, из которого производят такие фотоэлементы, обладает высокой эффективностью и может стать альтернативой традиционным кремниевым фотоэлементам.

Помимо водородной и солнечной энергетики, палладий может быть использован для очистки воды. Палладиевые катализаторы позволяют удалять из воды различные загрязнители, делая ее более чистой и безопасной для людей, добавили в Норникеле.