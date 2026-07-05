«Норникель» внедрил защищенный ИИ совместно с Yandex Cloud

На платформе уже работают восемь агентов искусственного интеллекта на основе Yandex AI Studio и собственной модели MetalGPT. Они помогают сотрудникам в работе с документами, проектировании, управлении запасами и финансами. В некоторых сценариях время выполнения задач сократилось с десятков дней до нескольких часов. Сейчас тестируется еще более 20 агентов.

Проект стал одним из первых в российской промышленности, где ИИ применяют для реальных производственных задач. Он отмечен на Yandex B2B Tech Awards как лучший в номинации «Промышленность, производство и энергетика».