«Норникель» внедрил защищенный ИИ совместно с Yandex Cloud

Опубликовано 05 июля 2026, 09:501 мин.
«Норникель» внедрил защищенный ИИ совместно с Yandex CloudИИ-агенты ускорили бизнес-процессы
«Норникель» объединил собственную инфраструктуру с возможностями Yandex Cloud, чтобы использовать большие языковые модели внутри корпоративного контура. Данные передаются по выделенному каналу, не сохраняются у провайдера и обрабатываются внутри сети.
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На платформе уже работают восемь агентов искусственного интеллекта на основе Yandex AI Studio и собственной модели MetalGPT. Они помогают сотрудникам в работе с документами, проектировании, управлении запасами и финансами. В некоторых сценариях время выполнения задач сократилось с десятков дней до нескольких часов. Сейчас тестируется еще более 20 агентов.
Проект стал одним из первых в российской промышленности, где ИИ применяют для реальных производственных задач. Он отмечен на Yandex B2B Tech Awards как лучший в номинации «Промышленность, производство и энергетика».
Источник:Норникель
Автор:Ингела Воробьева
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