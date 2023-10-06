«Норникель» внедрит систему мониторинга вечной мерзлоты

Антон Прямицкий сообщил, что в создании системы компания вложила 2 миллиарда рублей, а также в дальнейшем программу будут совершенствовать и расширять.

По словам Антона Прямицкого, программа создана на основе продуктов отечественного производства. Также, он добавил, что система состоит из бизнес-процессов, связанных с работами со зданиями.