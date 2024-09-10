Норникель внедрит технологии GPT для помощи металлургам

Опубликовано 10 сентября 2024, 20:021 мин.
Норникель внедрит технологии GPT для помощи металлургамКомпания тестирует большие языковые модели в пилотных проектах
«Норникель» активно развивает технологии на основе больших языковых моделей, таких как GPT, для оптимизации работы своих сотрудников. В интервью ТАСС вице-президент компании по инновациям Виталий Бусько сообщил, что пилотные проекты уже запущены для налоговой службы и производственного сектора.
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Одним из ключевых направлений стало создание «подсказчика для главного металлурга». Эта система будет интегрировать внутренние регламенты компании и научные статьи, чтобы в случае сложных производственных ситуаций предоставлять быстрые рекомендации по дальнейшим действиям, отметил вице-президент компании по инновациям Бусько.
Разработку прототипа «подсказчика» планируется завершить уже в этом году, после чего начнется его тестирование на реальных производственных процессах. Норникель продолжает внедрение инновационных решений для повышения эффективности работы своих сотрудников.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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