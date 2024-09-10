Норникель внедрит технологии GPT для помощи металлургам

Одним из ключевых направлений стало создание «подсказчика для главного металлурга». Эта система будет интегрировать внутренние регламенты компании и научные статьи, чтобы в случае сложных производственных ситуаций предоставлять быстрые рекомендации по дальнейшим действиям, отметил вице-президент компании по инновациям Бусько.

Разработку прототипа «подсказчика» планируется завершить уже в этом году, после чего начнется его тестирование на реальных производственных процессах. Норникель продолжает внедрение инновационных решений для повышения эффективности работы своих сотрудников.